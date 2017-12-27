FACUA Córdoba denuncia a la empresa Ayode Eventos por no tener permiso municipal para un cotillón
El escrito ha sido presentado este martes en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia cordobesa y en el Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital.
FACUA.org
Córdoba-27/12/2017
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FACUA Córdoba ha denunciado este martes a la empresa Ayode Eventos, con domicilio en la Avenida Principal de Chinales nº 45, por no contar con el correspondiente permiso de la Gerencia Municipal de Urbanismo para la celebración de una fiesta fin de año el próximo