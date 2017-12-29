La factura de la luz del usuario medio ha subido un 10,8% en 2017, según el análisis de FACUA
Las eléctricas han encarecido un 16,0% el precio de la energía consumida con respecto al del año anterior.
FACUA.org
España-29/12/2017
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La factura de la luz del usuario medio ha subido un desproporcionado 10,8% en 2017 con respecto a los doce meses del año anterior, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
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