Nuestras accionesAnte la pasividad del Gobierno

La factura de la luz del usuario medio ha subido un 10,8% en 2017, según el análisis de FACUA

Las eléctricas han encarecido un 16,0% el precio de la energía consumida con respecto al del año anterior.

FACUA.org
España-29/12/2017
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La factura de la luz del usuario medio ha subido un desproporcionado 10,8% en 2017 con respecto a los doce meses del año anterior, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

La asociación denuncia la pasividad del Gobierno ante la escalada tarifar

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