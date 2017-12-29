FACUA reclama inspecciones exhaustivas sobre las fiestas de fin de año
Demanda a ayuntamientos y comunidades autónomas que desarrollen los debidos controles antes y durante los cotillones para evitar accidentes como consecuencia de excesos de aforo y problemas de seguridad.
FACUA.org
España-29/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas que efectúen controles de las fiestas de fin de año que se celebrarán este fin de semana, con el objetivo de evitar irregularidades y accidentes derivados del exceso de aforo u otras in