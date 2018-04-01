FACUA informa
Boletín semanal número 492
01/04/2018
FACUA Sevilla exige a Fomento que solucione las deficiencias en el alumbrado por las obras en la N-340
FACUA alerta de la llamada a revisión de los vehículos Opel Grandland X por riesgo de rotura del motor
FACUA reclama que se reinicien las obras de construcción del hospital de Alcañiz (Teruel)
FACUA advierte de que los bancos no pueden cobrar por los certificados de cancelación de la hipoteca
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento de Dos Hermanas que arregle los problemas de tránsito en la Avenida de España
FACUA exige al Gobierno que regule una cuenta básica gratuita para usuarios frente a los 80 euros que pide la banca
FACUA alerta de la retirada de algunos guantes de golf Taylor Made Burner de Decathlon por exceso de cromo VI
FACUA considera vergonzoso que las administraciones dejen a los bancos enseñar finanzas en los institutos
FACUA Catalunya celebra su 9ª Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba, personada como acusación popular en el caso del cotillón de La Rambla
El Gobierno vasco se niega a multar a las empresas con líneas 902 en contra de la doctrina del TJUE
Tras la denuncia de FACUA, retiran la publicidad que otorgaba propiedades milagrosas al aceite Fergus
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