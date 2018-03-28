FACUA reclama que se reinicien las obras de construcción del hospital de Alcañiz (Teruel)
La asociación manifiesta el grave problema para la salud de los ciudadanos que supone la paralización de la construcción debido a la falta de camas en el resto de hospitales de la provincia.
FACUA.org
Aragón-28/03/2018
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Imagen: Gobierno de Aragón
FACUA-Consumidores en Acción, a través de su Delegación Territorial en Aragón, ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma que reinicie con la mayor brevedad posible las obras de construcción del nuevo hospital de Alcañ