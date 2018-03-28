Nuestras acciones

FACUA reclama que se reinicien las obras de construcción del hospital de Alcañiz (Teruel)

La asociación manifiesta el grave problema para la salud de los ciudadanos que supone la paralización de la construcción debido a la falta de camas en el resto de hospitales de la provincia.

FACUA.org
Aragón-28/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción, a través de su Delegación Territorial en Aragón, ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma que reinicie con la mayor brevedad posible las obras de construcción del nuevo hospital de Alcañ

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos