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FACUA alerta de la retirada de algunos guantes de golf Taylor Made Burner de Decathlon por exceso de cromo VI

Han estado a la venta entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de diciembre de 2017.

FACUA.org
España-27/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta del aviso de retirada de algunos guantes de golf Taylor Made Burner de Decathlon por tener una concentración de cromo VI demasiado elevada.

La empresa ha publicado una nota en su página web donde recoge que el modelo afectado es el 8

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