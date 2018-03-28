FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento de Dos Hermanas que arregle los problemas de tránsito en la Avenida de España
Tanto comercios como establecimientos hosteleros ponen en peligro la integridad física de los peatones con sillas, veladores y expositores en la misma acera.
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Sevilla-28/03/2018
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La colocación de sillas, veladores y expositores en la misma acera ponen en peligro la integridad física de los peatones. | Imagen: Europa Press.
FACUA Sevilla reclama a la Delegación de Movilidad y Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Dos Hermanas que solvente los problemas de tránsito que se están produciendo en la Avenida de España.
La asociación ha sabido por su delegación municipal en la