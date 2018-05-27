FACUA informa
Boletín semanal número 500
27/05/2018
FACUA alerta de la retirada de la bicicleta Sladda de Ikea por un defecto en la correa de transmisión
FACUA denuncia a Naturhouse por una publicidad engañosa que promete "perder 2 kilos en 2 días"
Ana Mato, la ministra que amenazó con ilegalizar FACUA, condenada en el juicio central del 'caso Gürtel'
FACUA pide al Consorcio de Transportes de Asturias que cree la línea de autobús Cangas de Onís-Gijón
FACUA considera inaceptable que las autoridades sanitarias permitan a las farmacias vender Coca-Cola
FACUA pide a la Junta que multe a UCA-UCE por ofertar fraudulentamente una revista que no existe
Marea Blanca en Sevilla protesta contra las listas de espera ante el Hospital Virgen Macarena
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que ponga en marcha el centro de lesiones medulares de Barros
FACUA Andalucía pide un cambio legal que le permita conocer los procedimientos sancionadores en materia de consumo
FACUA alerta de un fraude que utiliza como gancho el regalo de un teléfono Samsung
Rubén Sánchez: "Hace justo 20 años Aznar eliminó los precios máximos en la gasolina prometiendo competencia"
FACUA pide a Renfe y Adif que arreglen los problemas en la vía ferroviaria que pasa por Arriondas (Asturias)
FACUA firma un convenio con la plataforma Fíltrala para poner en marcha un buzón seguro y confidencial
EL BUZÓN DE FACUA EN FÍLTRALA: Comparte información de forma segura y confidencial
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