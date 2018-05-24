FACUA pide a la Junta que multe a UCA-UCE por ofertar fraudulentamente una revista que no existe
Capta socios con el reclamo de que les enviará cada dos meses una publicación que dejó de editar hace más de dos años.
FACUA.org
Andalucía-24/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía ha solicitado a la Dirección General de Consumo de la Junta que abra expediente sancionador a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) por captar socios con el reclamo que les enviará cada dos meses de una revista que no existe.
La