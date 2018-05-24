FACUA pide al Consorcio de Transportes de Asturias que cree la línea de autobús Cangas de Onís-Gijón
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado que los diferentes organismos públicos están sopesando la posibilidad de habilitarla tras el clamor social de la población de esa zona.
FACUA.org
Asturias-24/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción solicita al Consorcio de Transportes del Gobierno de Asturias que constituya una línea de autobús entre las localidades de Cangas de Onís y Gijón.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegaci&oac