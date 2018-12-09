FACUA informa

Boletín semanal número 528
09/12/2018

FACUA reclama a Fomento que agilice la construcción de la estación intermodal en Gijón

El recibo de la luz sube de nuevo en la primera semana de diciembre

FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir las tarifas de Fusión a partir de febrero otros 5 euros

FACUA denuncia a Seat por un fallo de seguridad en los cinturones de los modelos Ibiza y Arona

FACUA alerta de la retirada de la mesa Glivarp blanca de IKEA por riesgo de caída del tablero extensible

Manifiesto en defensa de la libertad en internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Reino Unido toma medidas contra Ryanair por no compensar a sus pasajeros mientras España no hace nada

Un socio de FACUA logra que Renfe le devuelva el importe del billete tras viajar sin aire acondicionado

El secretario de Estado para el Avance Digital conocía el fallo de seguridad cuando dirigía Change

FACUA avisa de la retirada del mercado de un lote del medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa

FACUA alerta de un fallo de seguridad que permitía suplantar identidades para firmar peticiones en Change

Tras la denuncia de FACUA, Madrid pide a la Comunidad que abra expediente sancionador contra Live Nation

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