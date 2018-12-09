FACUA informa
Boletín semanal número 528
09/12/2018
FACUA reclama a Fomento que agilice la construcción de la estación intermodal en Gijón
El recibo de la luz sube de nuevo en la primera semana de diciembre
FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir las tarifas de Fusión a partir de febrero otros 5 euros
FACUA denuncia a Seat por un fallo de seguridad en los cinturones de los modelos Ibiza y Arona
FACUA alerta de la retirada de la mesa Glivarp blanca de IKEA por riesgo de caída del tablero extensible
Manifiesto en defensa de la libertad en internet y contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
Reino Unido toma medidas contra Ryanair por no compensar a sus pasajeros mientras España no hace nada
Un socio de FACUA logra que Renfe le devuelva el importe del billete tras viajar sin aire acondicionado
El secretario de Estado para el Avance Digital conocía el fallo de seguridad cuando dirigía Change
FACUA avisa de la retirada del mercado de un lote del medicamento para el alzhéimer Memantina Pensa
FACUA alerta de un fallo de seguridad que permitía suplantar identidades para firmar peticiones en Change
Tras la denuncia de FACUA, Madrid pide a la Comunidad que abra expediente sancionador contra Live Nation
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