Un socio de FACUA logra que Renfe le devuelva el importe del billete tras viajar sin aire acondicionado
El usuario, de Almería, viajó en un Alvia de Madrid a Gijón el pasado mes de julio durante todo el trayecto sin un sistema de climatización. El precio del viaje fue de 39,25 euros.
FACUA.org
Almería-05/12/2018
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La empresa pública de transporte ferroviario Renfe ha devuelto el importe íntegro del billete a un socio de FACUA Almería tras su reclamación interpuesta por viajar sin aire acondicionado durante todo el trayecto, de centenares de kilómetros.
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