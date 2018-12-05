Nuestras accionesA lo largo de centenares de kilómetros

Un socio de FACUA logra que Renfe le devuelva el importe del billete tras viajar sin aire acondicionado

El usuario, de Almería, viajó en un Alvia de Madrid a Gijón el pasado mes de julio durante todo el trayecto sin un sistema de climatización. El precio del viaje fue de 39,25 euros.

FACUA.org
Almería-05/12/2018
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La empresa pública de transporte ferroviario Renfe ha devuelto el importe íntegro del billete a un socio de FACUA Almería tras su reclamación interpuesta por viajar sin aire acondicionado durante todo el trayecto, de centenares de kilómetros.

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