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11 años después, la cúpula de Fórum Filatélico se sienta en el banquillo

Acusada de los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero. FACUA es una de las asociaciones de consumidores que ejerce la acusación particular.

FACUA.org
España-18/09/2017
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Once años después de su intervención judicial, la antigua cúpula de Fórum Filatélico se sienta desde este lunes 18 de septiembre en el banquillo, acusada de los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero. FACUA-Co

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