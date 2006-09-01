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4.000 niños mueren al día por beber agua en mal estado

Un informe de Oxfam Internacional y WaterAid destaca que una elevada renta per cápita no garantiza el disfrute de los servicios básicos por parte de los ciudadanos.

FACUA.org
Internacional-01/09/2006
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Unos 4.000 niños mueren al día a causa de la diarrea provocada por beber agua en mal estado y 1.400 mujeres pierden la vida cada día durante el embarazo o el parto por falta de asistencia médica adecuada, según los datos recogidos en el informe De interés

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