4 de cada 10 bicicletas de Sevici analizadas por FACUA Sevilla presentan algún defecto
Reclama al Ayuntamiento que no acepte subidas de precios hasta que la concesionaria garantice la subsanación de las deficiencias del servicio.
FACUA.org
Sevilla-26/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA solicita al Ayuntamiento que no acepte ninguna petición de subidas de precios de la concesionaria del servicio de alquiler de bicicletas de la capital hispalense hasta que garantice soluciones ante las continuas deficie