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5,64 millones de multa a cuatro empresas por repartirse el mercado de suministros ferroviarios

Competencia las sanciona por su estrategia de eliminar la competencia en las licitaciones de desvíos de tramos convocadas por las entidades de gestión GIF y ADIF. Nueve de sus directivos, también multados.

FACUA.org
España-06/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 5,58 millones de euros a las empresas Amurrio Ferrocarril y Equipos SA, Jez Sistemas Ferroviarios SL, Talleres Alegría SA y Duro Felguera Rail SAU por repartirse el mercado de suministros ferr

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