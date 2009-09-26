¿A qué productos y servicios se aplica cada tipo de IVA en España?
Junto al IVA general del 16%, hay un tipo reducido del 7% y otro superreducido del 4% para determinados productos y servicios.
FACUA.org
España-26/09/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Hasta la fecha, en España se aplica el IVA general del 16%, salvo una serie de productos y servicios gravados con un tipo de IVA reducido, del 7%, y superreducido, del 4%.
IVA reducido
El IVA reducido, del 7%, se aplica a:
ENTREGAS, ADQUISICIONES INTRACOMUNIT