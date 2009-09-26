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¿A qué productos y servicios se aplica cada tipo de IVA en España?

Junto al IVA general del 16%, hay un tipo reducido del 7% y otro superreducido del 4% para determinados productos y servicios.

FACUA.org
España-26/09/2009
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Hasta la fecha, en España se aplica el IVA general del 16%, salvo una serie de productos y servicios gravados con un tipo de IVA reducido, del 7%, y superreducido, del 4%.

IVA reducido

El IVA reducido, del 7%, se aplica a:

ENTREGAS, ADQUISICIONES INTRACOMUNIT

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