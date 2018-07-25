Abierta la vía penal contra la farmacéutica Bayer por el anticonceptivo que dejó estéril a 30 mujeres
La magistrada Carmen Lamela ha incoado diligencias previas ante "la posible existencia de una infracción penal" en la causa por el anticonceptivo Essure, comercializado por esta empresa alemana.
FACUA.org
España-25/07/2018
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La Audiencia Nacional ha abierto la vía penal contra Bayer, la Sociedad Española de Ginecología y la Agencia Española del Medicamento tras recibir una querella por la comercialización durante más de diez años del muelle anticonceptivo femenino Essu