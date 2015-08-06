Abren expediente sancionador en los mercados de fabricación, distribución y comercialización de hormigón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Fábrica de Hormigones Industriales, S.A. (Fhisa), Hanson Hispania, S.A., Hormigones Pelayo, S.A., General de Hormigones, S.A., Hormigones La Estrella de Ollon