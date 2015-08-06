Abren expediente sancionador en los mercados de fabricación, distribución y comercialización de hormigón
Por posibles conductas anticompetitivas, que consistirían en un posible reparto de mercado y/o acuerdos de fijación de precios y de información comercial sensible.
Europa Press
España-06/08/2015
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Las prácticas llevadas a cabo por diversas empresas podrían ser contrarias a la Ley de Competencia. | Imagen:flickr.com/jlmaral (CC BY-SA 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Fábrica de Hormigones Industriales, S.A. (Fhisa), Hanson Hispania, S.A., Hormigones Pelayo, S.A., General de Hormigones, S.A., Hormigones La Estrella de Ollon