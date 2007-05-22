Acusan a los bancos franceses de quedarse en diez años con 11.500 millones que debían haberse abonado a usuarios de seguros
UFC-Que Choisir ha llevado a los tribunales a un banco y una aseguradora por "violar el principio legal de la participación de los asegurados en los beneficios".
FACUA.org
Europa-22/05/2007
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La asociación de consumidores francesa UFC-Que Choisir ha acusado a los bancos franceses de haber desviado, en detrimento de los clientes, unos 11.500 millones de euros en diez años correspondientes a beneficios generados por contratos colectivos de seguro vinculados a présta