¿Afectado por las últimas borrascas? FACUA te explica cómo puedes reclamar los daños
El Consorcio de Compensación de Seguros establece indemnizaciones en caso de "acontecimientos extraordinarios", como inundaciones, tempestades "atípicas", terremotos y maremotos.
España-29/01/2026
Imagen: Rober Solsona | Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a todos los usuarios que pudiesen haber sufrido daños por los fuertes vientos, las inundaciones u otras circunstancias provocadas por el paso en los últimos días de las borrascas Ingrid, Joseph y Kristin que lo pongan en conocimiento de sus aseguradoras para