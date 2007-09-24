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Air Madrid deberá liquidar más de 4 millones de euros a la Seguridad Social

Las denuncias presentadas referente a la falta de cotización por parte de la empresa iniciarion la investigación.

FACUA.org
España-24/09/2007
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La empresa Air Madrid Líneas Aéreas, SA deberá liquidar 4.184.507 euros por incurrir en irregularidad en materia de cotización al Régimen General de la Seguridad Social, informó hoy el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un comunicado.

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