Alerta fraude: un SMS simula ser de Bankia para hacerse con datos personales de los usuarios
El mensaje indica que la cuenta "ha sido bloqueada temporalmente" y redirige a una web falsa donde pide a la víctima que introduzca información como su DNI, su clave o el número de su teléfono móvil.
FACUA.org
España-13/11/2019
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