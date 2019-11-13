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Alerta fraude: un SMS simula ser de Bankia para hacerse con datos personales de los usuarios

El mensaje indica que la cuenta "ha sido bloqueada temporalmente" y redirige a una web falsa donde pide a la víctima que introduzca información como su DNI, su clave o el número de su teléfono móvil.

FACUA.org
España-13/11/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de SMS que afirma que la cuenta «de Bankia ha sido bloqueada temporalmente» y contiene un enlace para supuestamente reactivarla. Se trata de un nuevo intento de phishing en el que pretenden hacerse con los datos de

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