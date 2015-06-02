Alerta por un defecto en el airbag de diferentes vehículos de Honda
Los automóviles afectados son los modelos Accord 4Dr, Accord Tourer, Civic, Jazz, Cr-V, Stream y City, fabricados entre los años 2004 y 2008, y los Civic 5Dr fabricados entre 2004 y 2007.
FACUA.org
España-02/06/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de una alerta de seguridad que afecta a algunos de los vehículos de la marca Honda por un defecto en los infladores de los airbags que pueden producir lesiones diversas si se activan.
Los modelos Accord 4Dr, Accord Tourer, Civic, Jazz, Cr-