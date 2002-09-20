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Alerta sobre empresas que ofertan de forma engañosa servicios de búsqueda de pisos en alquiler

FACUA ha detectado casos de empresas que se limitan a recopilar la información de periódicos y revistas y cuyos contratos no recogen ni el número mínimo ni las características de los pisos que deben buscar.

FACUA.org
España-20/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) alerta a los miles de estudiantes que en estas fechas buscan pisos en alquiler de la existencia de empresas que ofertan la búsqueda de inmuebles previo pago de una cantidad cuyos servicios no suelen

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