Alerta sobre empresas que ofertan de forma engañosa servicios de búsqueda de pisos en alquiler
FACUA ha detectado casos de empresas que se limitan a recopilar la información de periódicos y revistas y cuyos contratos no recogen ni el número mínimo ni las características de los pisos que deben buscar.
FACUA.org
España-20/09/2002
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