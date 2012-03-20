Alertan de la posible venta de aceite usado en la localidad almeriense de Roquetas
La Policía pide que se eviten los establecimientos no autorizados tras detectar varios robos durante los últimos días en puntos de recogida de aceite usado.
FACUA.org
Almería-20/03/2012
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La Policía Local de Roquetas de Mar (Almería) ha alertado este lunes sobre la posible venta en el municipio de aceite adulterado tras comprobar que se han producido varios robos durante los últimos días en los puntos de recogida de aceite usado que hay distribuidos por