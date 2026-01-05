Alertan de la presencia de avellanas y almendras no incluidas en el etiquetado de clavo molido de las marcas Manjares y Jorge
Está afectado el lote 23053J con fecha de caducidad de febrero de 2026.
FACUA.org
España-05/01/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de avell