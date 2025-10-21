Alertan de la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera
En concreto, el producto afectado es el que se corresponde con el lote 2509262 y fecha de caducidad del 10 de diciembre de 2025.
FACUA.org
España-21/10/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de List