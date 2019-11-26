Alertan de la presencia de mostaza no declarada en más de 30 productos a base de vegetales
Los alimentos han sido elaborados por Vegetalia SL y distribuidos por las marcas Vegetalia, Toki, GutBio, Veritas, Casa Amella, Ecocesta y Granero.
FACUA.org
España-26/11/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de distintos productos vegetales elaborados en España.
En total, son 32 los productos transformados a base de vegeta