Alertan de la presencia de mostaza no declarada en productos marca Zuaitzo, Soj Happy y El Artesano
Se trata de los lotes 315 y 326 de morcilla vegetal y 301 y 322 de chorizo vegetal.
FACUA.org
España-11/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: delantaldealces.com
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de dos productos de las marcas Zuaitzo, Soj Happy y El Artesano.
La Aemps ha informado de que está