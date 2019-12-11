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Alertan de la presencia de mostaza no declarada en productos marca Zuaitzo, Soj Happy y El Artesano

Se trata de los lotes 315 y 326 de morcilla vegetal y 301 y 322 de chorizo vegetal.

FACUA.org
España-11/12/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de mostaza no declarada en el etiquetado de dos productos de las marcas Zuaitzo, Soj Happy y El Artesano.

La Aemps ha informado de que está

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