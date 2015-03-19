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Alertan de presencia de trazas de almendra en pimentón procedente de España

Los productos afectados son lotes concretos de paprika powder Clarin Heat Treated, paprika Favorit Heat Treated y Hot paprika Forte.

FACUA.org
Internacional-19/03/2015
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La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado de la presencia de trazas de almendra en pimentón procedente de España, en concreto de la localidad de Alicante, Valencia.

Los productos afectados son paprika powder Clarin Heat Treat

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