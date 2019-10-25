Alertan de que alimentos líderes en la UE no cumplen los criterios para comercializar a los niños
Según los análisis, más del 50% de los productos no son elegibles según los criterios de la OMS para Europa.
FACUA.org
Internacional-25/10/2019
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Muchos productos alimenticios vendidos en Europa no cumplen con dos conjuntos de criterios nutricionales desarrollados para restringir la comercialización a los niños en la Unión Europea, según una nueva investigación del Centro Común de Investigaci