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Alertan de que los tatuajes de 'henna' negra pueden producir graves alergias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda que la natural, que habitualmente no produce alergias, es de un color marrón verdoso y su marca de rojo castaño.

FACUA.org
España-18/06/2012
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de los peligros que pueden ocasionar los tatuajes de henna negra en el cuerpo ya que pueden producir graves alergias y aumentar el riesgo de que el organismo rechace los tintes capilares.

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