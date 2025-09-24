Más noticiasAemps

Alertan de un error en la aplicación para la monitorización de glucosa Dexcom G6 para iOS

Este fallo podría llevar a los usuarios a tomar decisiones de tratamiento basadas en datos incorrectos, por lo que existe riesgo de episodios de hipoglucemia o hiperglucemia.

FACUA.org
España-24/09/2025

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Dexcom, Inc., de un error en las versiones 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación para la monitorización continua de glucosa Dexcom G6 para iOS.

Este error podría provocar que l

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos