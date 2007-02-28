"Allianz canceló mi seguro pese a tenerlo pagado y se negaban a abonarme el total de la obra"
Tras la intervención de FACUA la aseguradora pagó el total de las reparaciones, que ascendía a 1.643,50 euros.
FACUA.org
España-28/02/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En abril de 2004, la socia de FACUA, Teresa Marcos Boneta, advirtió que las paredes de su vivienda tenían humedad. En diciembre del mismo año, el agua comenzó a filtrarse por las baldosas de la cocina.
Ante esta situación, la usuaria se puso en c