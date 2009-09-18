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Alonso dice que el Gobierno no subirá el IVA superreducido

Según el portavoz socialista en el Congreso, se aumentará la fiscalidad de los artículos de lujo, aunque no ha concretado a qué productos de refiere.

FACUA.org
España-18/09/2009
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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, afirmó este viernes que el Gobierno no elevará el IVA superreducido (situado en el 4%) porque grava productos de primera necesidad, como el pan y la leche, y añadió que se aumentar

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