Alta participación en la huelga nacional de transportes de Italia
Supuso la paralización de casi todos los medios de transporte y al menos 162 vuelos tuvieron que ser cancelados.
FACUA.org
Europa-03/12/2007
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Italia afrontó el viernes una huelga nacional de transportes caracterizada por una alta participación, lo que supuso la paralización de casi todos los medios de transporte, entre trenes, autobuses, aviones, barcos e incluso los trabajadores de las autopistas y los vehí