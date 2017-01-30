Altos cargos de Esperanza Aguirre trocearon ayudas para otorgárselas a dedo a Ausbanc, según la UDEF
La Policía señala que Luis Pineda justificaba las subvenciones con facturas falsas: desviaba el dinero para pagar nóminas, alquileres de sus sedes y, sobre todo, para engordar sus cuentas personales.
FACUA.org
España-30/01/2017
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Altos cargos de la Comunidad de Madrid en la etapa presidida por Esperanza Aguirre trocearon subvenciones públicas para poder otorgárselas a dedo a los negocios de Luis Pineda, según un informe de la Unidad de Delincuencia Eco