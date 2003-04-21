Alumnos de Wall Street Institute en Zamora solicitan la ayuda de FACUA tras el cierre de la franquicia
FACUA advierte que con éste son ya veintiocho los centros que han cerrado desde febrero en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid.
FACUA.org
España-21/04/2003
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Varios alumnos de la franquicia de las academias de inglés Wall Street Institute en Zamora han solicitado la ayuda de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) tras el repentino cierre de la franquicia. Los consumidores han contactado con F