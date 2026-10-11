Rubén Sánchez publica '99 fraudes', una llamada a defender derechos frente a quienes hacen negocio con los abusos, la mentira y el odio
Editado por FACUA y con prólogo de Javier Ruiz, el libro se lanza el 27 de octubre. La preventa ya está abierta en 99fraudes.es.
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España-11/10/2026
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«Estamos en guerra. Y nos van ganando porque la mayoría de la gente no lo sabe». Con estas palabras arranca la introducción de 99 fraudes: Así nos engañan, el nuevo libro del periodista Rubén Sánchez, que se publica el próximo 27 de o