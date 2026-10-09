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Consumo multa con 750.000 euros la rifa de un coche de lujo de un youtuber afincado en Andorra

El ministerio ha sancionado la realización del sorteo porque no tenía la autorización necesaria que establece la Ley del Juego, y que la empresa, EBR Management SLU, nunca solicitó

Agencia EFE
España-09/10/2026
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El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 750.000 euros a la empresa que puso en marcha la rifa de un coche de lujo de un youtuber residente en Andorra, EBR Management SLU, por cometer una infracción administrativa considerada mu

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