Ampliada la alerta sanitaria por un segundo brote de toxiinfección de los mejillones de la marca Estrella Polar
El nuevo lote afectado es el 015DOP-18 y se ha detectado en la Comunidad Valenciana. 39 personas resultaron intoxicadas en un hotel de Jávea (Alicante) la semana pasada.
FACUA.org / Europa Press
España-16/04/2018
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La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha incluido en su Red de alertas alimentarias un nuevo lote de mejillón cocido congelado de origen gallego de la marca Estrella Polar como causante de un segundo brote de toxiinfección aliment