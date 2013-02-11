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Ampliado en dos años el plazo de amortización de los créditos para afectados de Fórum y Afinsa

Según el ICO podrán acogerse a esta modificación, los beneficiarios que al vencimiento de sus operaciones, entre julio de 2012 y la fecha de este acuerdo, hubiesen saldado sus préstamos.

FACUA.org
España-11/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha aprobado ampliar y modificar determinadas condiciones de la Línea de Mediación de Créditos para los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa.

El ICO ha aprobado

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