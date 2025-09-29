Andalucía sigue minimizando la cuantías de las multas a inmobiliarias por cobrar honorarios a inquilinos: ahora, 1.500 euros a IGG
Tras la denuncia de FACUA, la autoridad de consumo de la Junta ha reducido el importe de la sanción calificando como leve una irregularidad que la ley estatal tipifica como grave. Además, no aplica a la empresa el comiso del beneficio ilícito obtenido desde que comenzó a incurrir en este fraude.
FACUA.org
Andalucía-29/09/2025
Andalucía sigue aplicando sanciones ridículas a las inmobiliarias que cometen fraudes masivos cobrando a los inquilinos por la gestión y formalización de los contratos. Tras la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y