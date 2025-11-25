Nuestras acciones

Andalucía multa a Bolt con sólo 7.800 euros por no facilitar a los usuarios datos para reclamar

FACUA Andalucía había denunciado a la empresa tras constatar que no ponía a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones, números de teléfono ni correos electrónicos de contacto.

Andalucía-25/11/2025

La Junta de Andalucía ha multado con tan sólo 7.800 euros a la empresa de VTC Bolt tras detectar que la empresa había cometido una irregularidad por no ofrecer suficiente información a los usuarios sobre cómo reclamar.

La sanción se produce como consecuencia de la denuncia que FACUA An

