Nuestras accionesTelefónica anunció que mantendría las tarifas "para siempre"

Andalucía también abre expediente sancionador por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA

La Comunidad de Madrid inició las mismas medidas a finales de 2015. FACUA reclama sanciones proporcionales a las dimensiones del fraude.

FACUA.org
Andalucía-16/06/2016
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Tras las denuncias interpuestas por FACUA, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. A finales del año pasado, la Dirección Genera

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