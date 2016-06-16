Andalucía también abre expediente sancionador por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA
La Comunidad de Madrid inició las mismas medidas a finales de 2015. FACUA reclama sanciones proporcionales a las dimensiones del fraude.
FACUA.org
Andalucía-16/06/2016
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Tras las denuncias interpuestas por FACUA, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. A finales del año pasado, la Dirección Genera