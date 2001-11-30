Ante la huelga, FACUA advierte que el SAS debe garantizar hoy la atención a todos los usuarios que lo precisen
La Federación respeta el legítimo derecho a la huelga pero considera que no puede ponerse por encima del derecho a la atención sanitaria.
FACUA.org
Andalucía-30/11/2001
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Ante la huelga convocada para hoy viernes, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe garantizar la atención a todos los usuarios que lo precisen.
FACUA respeta y no cuestiona el d