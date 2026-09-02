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FACUA denuncia al Vive Latino Zaragoza por impedir la entrada con comida y bebida del exterior y el reacceso al recinto

La asociación considera abusivas estas cláusulas de las que, además, el Gobierno de Aragón ha confirmado que no tenía conocimiento ni contaban con su beneplácito.

FACUA.org
Aragón-02/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a VLZGZ SL, la promotora del Festival Vive Latino Zaragoza —que se celebra los días 4 y 5 de septiembre—, por impedir la entrada con comida y bebida adquirida en el exterior del evento y por impedir el reacceso al recinto una

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