FACUA denuncia al Vive Latino Zaragoza por impedir la entrada con comida y bebida del exterior y el reacceso al recinto
La asociación considera abusivas estas cláusulas de las que, además, el Gobierno de Aragón ha confirmado que no tenía conocimiento ni contaban con su beneplácito.
FACUA.org
Aragón-02/09/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a VLZGZ SL, la promotora del Festival Vive Latino Zaragoza —que se celebra los días 4 y 5 de septiembre—, por impedir la entrada con comida y bebida adquirida en el exterior del evento y por impedir el reacceso al recinto una