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Tras la denuncia de FACUA, València multa con solo 3.000 euros a la promotora del concierto de Standstill por impedir el acceso con comida

La asociación califica la sanción de ridícula y advierte de que si las cuantías no son lo suficientemente contundentes no cumplirán su función disuasoria.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/08/2026
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Tras la denuncia de FACUA Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de València ha multado con tan solo 3.005 euros a la empresa Salamandra SL por impedir el acceso con alimentos adquiridos en el exterior al concierto que organizó en 2024 de la banda Standstill en la capit

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