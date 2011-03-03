Anticorrupción pide ampliar la investigación sobre Nueva Rumasa
Por el momento, las investigaciones se centran en determinar el destino del dinero aportado por los inversores, pero podrían ampliarse a presuntos delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes.
FACUA.org
España-03/03/2011
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una prórroga adicional de seis meses para seguir investigando la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, ya que el plazo legal de un año que tenían los fiscales para la práctica de diligencias finaliza el